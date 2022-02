'Questioni scottanti' di Margaret Atwood in arrivo il 3 marzo

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - MARGARET ATWOOD, QUESTIONI SCOTTANTI (PONTE ALLE GRAZIE, PP. 670, EURO 22,50).

Saggi d'occasione, interventi e discorsi sulla letteratura, l'attualità, l'ambiente, il femminismo, scritti da Margaret Atwood negli ultimi vent'anni sono raccolti nel volume 'Questioni scottanti' che sarà nelle librerie italiane il 3 marzo per Ponte alle Grazie, in contemporanea mondiale con l'uscita in Canada, Usa e UK.

Perché questo titolo? "Forse perché le questioni che abbiamo dovuto affrontare finora nel Ventunesimo secolo sono ben più che urgenti. Ogni epoca pensa questo delle proprie crisi, naturalmente, ma non c'è dubbio che quest'epoca sia diversa.

Primo, il pianeta. È proprio vero che il mondo sta bruciando? Siamo stati noi a dargli fuoco? E questi incendi li possiamo spegnere? E cosa dire delle disuguaglianze nella distribuzione della ricchezza, non solo nel Nord America, ma praticamente ovunque? È mai possibile che una struttura tanto instabile e sbilanciata verso l'alto possa reggere? Quanto tempo dovrà passare prima che il novantanove per cento ne abbia abbastanza e dia fuoco alla metaforica Bastiglia?" scrive nell'introduzione.

In occasione dell'uscita del libro, pubblicato nella traduzione di Guido Calza, Michela Murgia incontrerà online la scrittrice canadese più volte candidata al Premio Nobel e vincitrice del Booker Prize, in un evento unico, "Questioni scottanti.

Riflessioni sui tempi che corrono" alle 18.00 per LibLive sul canale Facebook de Il Libraio. Anche i lettori potranno interagire.

Dal 2001ad oggi, in questa raccolta divisa in cinque parti vediamo emergere, accanto alla Atwood autrice di bestseller, la lucida e spesso scomoda testimone dei tempi che corrono.

L'autrice de 'Il racconto dell'ancella' non smette di interrogarsi e interrogarci. Nelle quasi 700 pagine scopriremo da dove la Atwood ha tratto ispirazione per raccontare storie molto più vicine alla realtà di quanto si possa pensare. Chi la conosce per il suo impegno nelle battaglie per l'ambiente la ritroverà nelle storie di una bambina cresciuta nelle grandi foreste canadesi. A chi la considera sbrigativamente una "scrittrice femminista", lei risponde spiegando perché è una "cattiva femminista".

Ogni parte è segnata da un avvenimento o da un punto di svolta.La prima inizia nel 2004, nel periodo immediatamente successivo agli attacchi alle Twin Towers e al Pentagono, durante la guerra in Iraq. "Io ero in viaggio per promuovere Oryx e Crake (2003), il primo libro della trilogia di MaddAddam, il cui intreccio si svolge attorno a una doppia crisi: la crisi del clima e la conseguente accelerazione nell'estinzione della specie, e una pandemia provocata dall'uso dello splicing genetico. Nel 2003-2004 queste prospettive sembravano remote; adesso molto meno" racconta. La seconda parte va dal 2010 al 2013. "In quei quattro anni Obama era presidente degli Stati Uniti e il mondo andava lentamente riprendendosi dal tracollo finanziario". La terza raccoglie saggi dal 2014 al 2016. "Con l'elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti eravamo entrati in pieno nella strana terra della post-verità". La quarta inizia nel 2017, quando "l'America temette che Il racconto dell'Ancella non fosse, a ben vedere, un'opera di fantasia".

"Nonostante qualcuno abbia tentato più volte di trafugarne online il manoscritto - uno degli episodi più bizzarri della mia vita di scrittrice - il 10 settembre 2019 venne pubblicato I Testamenti. Quel periodo vide anche l'ascesa del movimento #Me-Too". La quinta inizia nel 2020, l'anno in cui il Covid-19 "ci è piombato addosso in marzo". 'Questioni scottanti' "si conclude con gli articoli su due figure cruciali dell'ambientalismo, Barry Lopez e Rachel Carson. (ANSA).