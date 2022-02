Iniziative speciali per uscita numero 100 di how to Spend It

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Per celebrare il numero 100 del mensile How to Spend it, diretto da Nicoletta Polla Mattiot, in edicola venerdì 18 febbraio con Il Sole 24 Ore, l'uscita è stata scandita da alcuni appuntamenti: una gara di creatività con in palio un capolavoro d'arte e design, una capsule di arte e moda numerata, una collezione di cripto-opere e capolavori token, un raduno di Centennials. "Se oggi How to Spend it - spiega il direttore - è una multipiattaforma, con sito, social, podcast, libri, eventi on e offline, nft, il numero 100 è stato l'occasione per offrire ai nostri lettori e utenti 100 diverse iniziative, ciascuna delle quali, anche la più piccola, è una declinazione dell'identità del giornale".

Il mensile del Sole 24 Ore dedica ai suoi lettori in vista dell'uscita in edicola del suo numero da collezione una serie di appuntamenti il cui trait d'union è la valorizzazione dell'unicità, della creatività, della bellezza. Sul sito e sul profilo Instagram il countdown è già partito con l'hashtag #waitingforhtsi100, ripercorrendo le storie, le aziende, le celebrazioni del numero 100 in tutte le sue declinazioni per questo 2022, dal centenario della nascita di Giorgio Strehler a quello della morte di Marcel Proust, fino ai 100 anni dalla nascita dei baci Perugina.

La creatività sarà al centro della gara organizzata in collaborazione con Fornasetti: si chiama #100caratteri e inviterà i lettori a sfidarsi definendo in sole 100 battute la parola "immaginazione". Le 10 proposte più belle verranno pubblicate e premiate con un pezzo unico da collezione: un piatto della celeberrima serie Tema e variazioni di Fornasetti personalizzata per l'occasione nella speciale edizione Fornasetti per HTSI - Tema e variazioni n.100. L'unicità sarà il cuore della speciale Capsule Collection per il numero 100 di How To Spend It. In partnership con la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, è stata realizzata una serie limitata dedicata ad #HTSI100 con l'artista Ana Elisa Egreja e il couturier Paolo Frezzato di Pièces Uniques: un set da tavola in cento pezzi numerati che saranno venduti presso la Fondazione e il cui ricavato andrà a sostenere per un anno il lavoro di un artista.

