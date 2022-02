Libri Come, festa torna tutta live e ospita Zadie Smith e Galgut

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Torna, dall'11 al 13 marzo, 'Libri Come', la Festa del Libro e della Lettura che ricomincia nel suo mese tradizionale, a pochi giorni dalla primavera, e tutta in presenza. La parola guida dell'edizione 2022 è Terra, la sfera luogo fisico e mentale che abbiamo visto in questi due anni sempre più rimpicciolirsi e stringersi. Un luogo in pericolo, il posto dove viviamo, leggiamo e scriviamo storie.

Tanti i grandi autori ospiti: Zadie Smith a John Banville, David Leavitt, Damon Galgut, Frank Westerman. E tra gli italiani Dacia Maraini, Ascanio Celestini, Telmo Pievani, Stefano Mancuso, Diego Bianchi, Massimo Recalcati, Emanuele Trevi, Francesca Mannocchi, Nicola Lagioia, Serena Dandini, Elena Stancanelli, Alessandro Bergonzoni, Elenora Danco, Licia Troisi, Franco Arminio e Stefano Bartezzaghi.

Dopo tante letture fatte in solitudine in questi mesi di pandemia, il libro e la lettura tornano nuovamente nella sua dimensione collettiva in questa nuova edizione di 'Libri Come', una produzione Fondazione Musica per Roma a cura di Michele De Mieri, Marino Sinibaldi e Rosa Polacco, che vuole essere una primavera anticipata, una festa per gli autori, i lettori e gli editori. E la tradizionale mostra che Libri Come dedica al fumetto e alla grafica è affidata quest'anno all'artista e attivista Gianluca Costantini, autore dell'immagine che sostiene la campagna per la liberazione di Patrick Zaki. (ANSA).