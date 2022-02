Brividi d'estate a Napoli con un nuovo festival sul giallo

(ANSA) - NAPOLI, 15 FEB - Nasce a Napoli un nuovo festival di letteratura, il Mysstery, rassegna di incontri e narrazioni completamente dedicata al romanzo giallo. La rassegna - presidente onorario è lo scrittore Maurizio de Giovanni - si terrà a giugno e verrà presentata in conferenza stampa venerdì 18 febbraio alle 11 nell''Istituto Grenoble di Napoli (via Crispi 86). Interverranno: Ciro Sabatino, direttore di Gialli.it e ideatore e direttore artistico del nuovo festival; Maurizio de Giovanni; il Console di Francia a Napoli Laurent Burin des Roziers; Barbara Perna, scrittrice e organizzatrice del congresso nazionale di scrittrici di gialli nel Festival Mysstery.

Nel corso della conferenza stampa verrà presentato il progetto di festival in programma al Grenoble, verranno citati alcuni dei nomi degli scrittori italiani di gialli partecipanti, gli eventi in programma, tra cui la serata di premiazione della prima edizione del premio Giallo Città di Napoli, presieduto da Maurizio de Giovanni. (ANSA).