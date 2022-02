Premi: "Dessì" 2022 al via, aperte le iscrizioni

(ANSA) - VILLACIDRO, 04 FEB - Il Premio letterario "Giuseppe Dessì" apre le iscrizioni. La 37/a edizione della manifestazione ritorna dal 18 al 25 settembre a Villacidro, la cittadina del Sud Sardegna dove lo scrittore aveva le sue radici e ambientò "Paese d'ombre" (Premio Strega nel 1972).

Organizza la Fondazione Dessì insieme all'amministrazione comunale. Il bando di partecipazione si può scaricare dal sito www.fondazionedessi.it.

Il "Dessì" prevede due sezioni, Narrativa e Poesia, ed è aperto alle opere di scrittori e poeti in lingua italiana pubblicate dopo il 31 gennaio 2021. La scadenza è fissata al 15 giugno.

Sarà una giuria presieduta da Anna Dolfi, massima studiosa dell'opera di Dessì, a valutare le opere. Agli stessi giurati spetterà il compito di selezionare i finalisti, tre per la Narrativa e tre per la Poesia, che verranno proclamati nella cerimonia di premiazione in programma il 24 settembre a Villacidro. Ai vincitori di ciascuna delle due sezioni spetterà un premio di cinquemila euro; millecinquecento euro, invece, agli altri finalisti.

Nel corso della cerimonia verranno consegnati anche il Premio Speciale della Giuria (cinquemila euro) e il Premio Speciale della Fondazione di Sardegna. Ad accompagnare il Premio letterario è in programma una settimana di appuntamenti culturali tra presentazioni di libri, incontri con autori, spettacoli, concerti, mostre. (ANSA).