Passaggi Festival, Maria Chiara Indelicato firma logo 10 anni

(ANSA) - FANO, 03 FEB - La barchetta di Passaggi Festival attraversa i suoi primi dieci anni ancora carica di parole da leggere e da scrivere: è questa l'immagine, proposta da Maria Chiara Indelicato, che costituirà il logo rappresentativo della decima edizione del festival, in programma a Fano (Pesaro Urbino) dal 20 al 26 giugno. Maria Chiara Indelicato, graphic designer specializzata in brand identity e pattern design, con esperienza nell'ambito della comunicazione visiva per eventi sia in Italia sia all'estero, ha progettato un logo speciale pensato proprio in occasione del decennale, che la direzione di Passaggi ha voluto far scegliere al pubblico. La scelta è avvenuta attraverso un sondaggio on-line sul sito del festival, aperto a tutti e che ha riscosso un notevole successo, registrando 2.755 preferenze espresse. "Ho voluto mettere in risalto — spiega la grafica - il movimento della barchetta, elemento simbolo della comunicazione del festival, mentre attraversa questi dieci anni, quasi stesse tagliando un traguardo come un corridore alla fine di una gara. Ma al contrario dell'atleta, che una volta arrivato si ferma, la barchetta mantiene il suo slancio ed è pronta a navigare verso il futuro". Erano ben sei le immagini in gara, proposte dalle due creative alle quali è affidata la grafica del festival, Maria Chiara Indelicato e Federica Falciasecca. Le proposte si sono contese fino all'ultimo il responso finale: dietro al brand vincente di Maria Chiara, si è piazzata la creazione grafica di Federica raffigurante la barchetta simbolo di Passaggi che naviga verso i suoi dieci anni, trasportandoli con sé. (ANSA).