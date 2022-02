Donbass, Reginella racconta la guerra fantasma

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - SARA REGINELLA, DONBASS LA GUERRA FANTASMA (EXORMA, PP. 312, EURO 16,50) - L'attuale, pericolosa crisi tra Russia e Ucraina ha tra i suoi fattori scatenanti il conflitto tra il governo di Kiev e i separatisti russi del Donbass, una guerra che è finita fuori dai radar dei media internazionali. A questo 'conflitto fantasma', dove però si spara e si muore regolarmente, è dedicato 'Donbass la guerra fantasma' di Sara Reginella, psicologa divenuta poi autrice di reportage di guerra, con i suoi lavori che integrano l'interesse per le dinamiche psicologiche con l'attenzione per l'attualità. Questo racconto - narrato in prima persona e pieno di incontri e dialoghi con gente del Donbass, che in molti tratti sembra quasi un romanzo e difatti ci sono anche alcuni personaggi dichiaratamente di fantasia - nasce da quando nel 2014 l'autrice decide di recarsi nella regione per vedere di persona cosa accade sul terreno e ciò che non trova spazio nelle cronache. Racconta quindi, ponendosi essenzialmente dalla parte dei separatisti russi contro l'Ucraina sostenuta dall'Occidente, il territorio bellico tra quartieri bombardati e la vita dei bambini negli scantinati, percorrendo le terre del bacino del Donec; Reginella incontra i comandanti della brigata "Fantasma" e combattenti come Igor, sopravvissuto alla strage del 2 maggio 2014 a Odessa, quando ha visto morire i suoi compagni nel rogo.

In questo reportage l'autrice intende sottolineare la dimensione umana di una guerra combattuta da persone comuni, miliziani atipici, con un'ultima tappa alla colonia penale di Chernukhino, devastata dall'artiglieria, dove Sara incontra "Starij - l'anziano" che da ex prigioniero è passato al ruolo di recluso volontario. Il libro è corredato da molte foto in bianco e nero.

Al rientro in Italia dal Donbass Sara Reginella si è dedicata al racconto della guerra realizzando un documentario, Start Up a War. Psicologia di un conflitto, che ha vinto numerosi premi in festival internazionali.