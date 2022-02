Debutta Testo, fiera editoria a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 02 FEB - Dal 25 al 27 febbraio 2022, alla Stazione Leopolda di Firenze debutta finalmente Testo - Come si diventa un libro, evento sull'editoria organizzato da Stazione Leopolda e Pitti Immagine, ideato da Todo Modo, con il patrocinio del Comune di Firenze, rimandato dal 2020 causa pandemia. Testo, che sarà un appuntamento annuale, racconterà il mondo dei libri dal di dentro, rivolgendosi sia al grande pubblico dei lettori (l'ingresso è gratuito, con registrazione obbligatoria) sia agli addetti ai lavori, librai, direttori di biblioteche, giornalisti. Una manifestazione interattiva si spiega, grazie al coinvolgimento dei tanti soggetti che, a vario titolo, si occupano di editoria, con laboratori, narrazioni, incontri, liste di letture da condividere sui social e tante altre opportunità per la sfaccettata comunità di lettori.

"Testo è un viaggio tra i libri e la bibliodiversità con un'attenzione speciale per la dimensione comunitaria dell'editoria, gli attori, le professioni, le conoscenze e le sensibilità che compongono l'ecologia editoriale", commenta Agostino Poletto, amministratore unico di Stazione Leopolda e direttore generale di Pitti Immagine. "L'accurata selezione degli ospiti, la presenza paritaria di editori piccoli e grandi, la direzione artistica affidata a una squadra di curatori esperti, il coinvolgimento di un pubblico molto ampio, la rete locale e nazionale di soggetti che vogliamo valorizzare sono le caratteristiche che distinguono il nostro progetto".

Alla Leopolda viene ricreato il ciclo di vita del libro attraverso un percorso in sette stazioni che presenta una fase della vita del libro. Il programma di incontri ed eventi è stato messo a punto da un team di curatori, che rivestono il ruolo di capistazione. Tra gli ospiti Eshkol Nevo, Maaza Mengiste, Jan Brokken, Régis Jauffret, Stefano Bartezzaghi, Ilide Carmignani, Piero Dorfles, Chiara Guidi, Stefano Mancuso, Antonio Manzini, Ena Marchi, Marco Peano, Veronica Raimo, Vanni Santoni, Marino Sinibaldi, Nadia Terranova, Chiara Valerio, Sofia Fabiani, Manuele Fior. (ANSA).