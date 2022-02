Taobuk Awards 2022 a Houellebecq, Auster e Parisi

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Sono Paul Auster, Michel Houellebecq e Giorgio Parisi i vincitori dei Taobuk Awards 2022. I due grandi scrittori e il Premio Nobel per la Fisica 2021 riceveranno il premio il 18 giugno, al Teatro Antico di Taormina, ospiti in presenza del palcoscenico affacciato sul mar Jonio dove andrà in scena lo spettacolo di gala realizzato da Taobuk-Taormina International Book Festival. Ideato e diretto da Antonella Ferrara, il festival letterario internazionale torna dal 16 al 20 giugno 2022 con tema della XII edizione"verità". Di Auster, l'autore di capolavori come 'Smoke' e 'Lulu on the Bridge', è attesa l'uscita per Einaudi del nuovo libro 'Ragazzo in fiamme'; di Houllebecq, lo scrittore de 'Le particelle elementari' e 'Serotonina', è da poco arrivato in libreria per La nave di Teseo 'Annientare', destinato a diventare Libro dell'anno e di Parisi, esploratore dei "sistemi complessi" è stato pubblicato a novembre 2021 'In un volo di storni' (Rizzoli).

"Non esiste una sola verità e la sua ricerca può passare attraverso strade all'apparenza anche molto distanti tra loro, come sono le parole di un romanzo o le formule della scienza.

Esattamente quelle con cui i tre Taobuk Awards 2022 hanno contribuito e continuano a raccontare, studiare e interpretare la complessità del nostro presente" dice Antonella Ferrara. "Ci stiamo impegnando affinché anche la XII edizione di Taobuk si riveli, come quelle passate, feconda fucina di idee sviluppate attraverso il dialogo e il confronto, a cominciare dal contributo che siamo certi verrà dalla terna dei premiati.

Auster, liberal militante e alfiere della democrazia statunitense, con una penna visionaria che affonda nel cuore della contemporaneità. Houellebecq, severo censore della civiltà occidentale, profeta di scenari percorsi dalla scardinante energia della distopia più caustica. E il genio di Parisi, scienziato filosofo con la missione impossibile di mettere 'ordine nel caos', e magari riuscirci".

Il Taobuk Festival è realizzato con il sostegno della Regione Siciliana Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo e della Fondazione Taormina Arte Sicilia, e con il contributo del Comune di Taormina e dell'Università degli Studi di Messina. (ANSA).