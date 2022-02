Libri: Federica Fadda, viaggio intimo da Alghero a Londra

(ANSA) - ALGHERO, 01 FEB - FEDERICA FADDA JAMES, UN CUORE PURO (Editore Youcanprint, pp 260, 14 euro) - La Londra di oggi, coi suoi tentacoli, le sue insidie, le sue opportunità e il suo fascino, fa da sfondo a "Un cuore puro", romanzo d'esordio della sarda Federica Fadda James, già disponibile in italiano nella versione cartacea ed eBook, prossimo alla pubblicazione in inglese e al lancio sul mercato britannico.

Algherese, 36 anni, amministratrice di una società che offre soluzioni abitative a Londra, da dieci trapiantata nella capitale britannica, sposata, tre figli, Federica Fadda ha lasciato l'Isola a 26 anni. Laurea in Scienze della Comunicazione e Giornalismo, specialistica in Lettere e Comunicazione multimediale, ha seguito i sogni che aveva iniziato a coltivare sulle rive del Tamigi durante l'Erasmus.

"Un cuore puro" è stato concepito durante il lockdown, ma è il frutto di un percorso lungo almeno quanto la porzione londinese della vita dell'autrice. È la storia di una giovane che si fa donna a Londra, facendo delle scelte che la portano a coronare i suoi sogni, tra viaggi, amore, cambiamenti, accettazione di sé, delle diversità, della multiculturalità.

"Da tanto volevo scrivere un libro, ma è una cosa che richiede tanto tempo e credevo che non ne avrei più avuto finché i miei figli non sarebbero diventati grandi spiega Federica Fadda - La pandemia ha rappresentato un momento di crisi globale, ha messo in difficoltà intere famiglie, ha piegato e inasprito gli animi e ha compromesso la salute di molti, anche quella mentale - prosegue - io ho usato quel tempo per realizzare un vecchio desiderio". Il risultato è "una storia semplice, con l'intento di diffondere un messaggio di speranza in un mondo che ha sempre più bisogno di un lieto fine".