Pino Insegno, "il mio libro per dire grazie"

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - PINO INSEGNO, LA VITA NON E' UN FILM (GIUNTI, PP.240, 19 EURO + AUDIOLIBRO). Una vita "fatta di strabilianti incertezze", con tanti grazie da dire e un'infinità di risate da raccontare: parlare di sé senza celebrarsi, con onestà, mostrando gratitudine verso chi gli ha teso una mano è l'obiettivo di Pino Insegno, autore de "La vita non è un film", biografia edita da Giunti. Classe 1959, nato a Roma nel quartiere di Monteverde, l'attore ripercorre la propria vita, privata e professionale, fino ad arrivare all'uomo che è oggi: "Questo libro è il mio modo di dire grazie a chi mi è stato accanto, qualche anno o anche solo un giorno", dice in un'intervista all'ANSA, "ho raccontato i no che sono diventati sì, senza dimenticare da dove sono partito, dalla strada. Sono sempre stato vicino alla gente, oggi come ieri sento gli stessi problemi e le stesse gioie". Dagli inizi come calciatore e il sogno di diventare un professionista del pallone alla vocazione del palcoscenico con i primi spettacoli accanto agli amici di sempre (Roberto Ciufoli e Francesca Draghetti, a cui anni dopo per la felice esperienza, ora conclusa, della Premiata Ditta si sarebbe aggiunta Tiziana Foschi), dai porno doppiati da giovanissimo per racimolare qualche soldo al doppiaggio di film di "serie A" con il nome falso per ovviare ai pregiudizi di un comico che osa fare l'attore, e poi l'approdo in tv, l'esplosione del successo, le persone che ti riconoscono per strada e l'orgoglio di avercela fatta, ma sempre tenendo i piedi per terra ben saldi: in poco più di 200 pagine, la biografia (che è anche un audiolibro scaricabile con qr code, letto direttamente da Insegno) racconta la vita di un artista che, pur rimanendo fedele a se stesso, ha sempre sentito "stretta" una sola identità, nutrendo il desiderio di essere anche "gli altri" per portare la realtà quotidiana sulla scena. (ANSA).