Maurizio De Giovanni indaga 'L'equazione del cuore'

Arriva in libreria il 1 febbraio una delle storie che Maurizio De Giovanni "ha sempre sognato di raccontare": 'L' equazione del cuore' pubblicata da Mondadori. L'autore bestseller di serie come Il Commissario Ricciardi, i Bastardi di Pizzofalcone e Mina Settembre, uscite per Einaudi Stile Libero, e di Sara, edita da Rizzoli, da cui sono state tratte fortunate fiction tv, in questo nuovo romanzo scava nei tormenti e nell'umanità di Massimo, un ex professore di matematica, introverso e taciturno che si trova ad assistere il nipote in coma.

Dopo la morte della moglie, Massimo, ormai in pensione, vive in una casa appartata su un'isola del golfo di Napoli, pesca con metodo e si limita a scambiare rare e convenzionali telefonate con la figlia Cristina, che vive in una piccola città della ricca provincia padana. A sconvolgere questa vita abitudinaria la notizia di un grave incidente stradale: la figlia e il genero, che ha fatto fortuna nell'industria alimentare, sono morti, il nipote undicenne Francesco è in coma e Massimo è l'unico parente rimasto. Si trova così ad assistere Checco, come lo chiamano in famiglia, che praticamente per lui è un estraneo, e su consiglio del medico comincia a raccontare al ragazzo, anche se ancora non lo può sentire, la "sua" matematica, la fascinosa armonia dei numeri. Il ritorno a Procida, la sua isola, viene rimandato e Massimo comincia a indagare sul passato e sull'incidente che forse non è stato un caso.

Fuori dall'ospedale si sente addosso gli occhi della città dove, come unico parente e tutore del minore, diventerebbe il potenziale erede di una impresa da cui dipende il benessere di molti. Da lì in poi quanto mistero è necessario attraversare? Quanto umano dolore bisogna patire? De Giovanni indaga in questo libro i misteri del cuore e la rinascita. (ANSA).