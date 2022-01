'Immune', viaggio nel sistema immunitario di Dettmer

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - PHILIPP DETTMER, IMMUNE. VIAGGIO NEL MISTERIOSO SISTEMA CHE CI TIENE IN VITA (RIZZOLI, PP 352, EURO 27,00).

Caso editoriale internazionale, arriva nelle librerie italiane l'1 febbraio 'Immune. Viaggio nel misterioso sistema che ci tiene in vita' del tedesco Philipp Dettmer, pubblicato da Rizzoli nella traduzione di Ilaria Katerinov, Stefano Mogni e Sara Puggioni.

Dettmer, fondatore e firma principale di Kurzgesagt, il canale scientifico su YouTube più seguito al mondo, con oltre diciassette milioni di iscritti e un miliardo di visualizzazioni, in questo libro trasforma una delle materie più intricate, ramificate e frastornanti - l'immunologia - in un'avventura appassionante, ambientandola in uno stupefacente scenario.

Ti svegli con un po' di bruciore in gola. Hai mal di testa. Non ti senti del tutto bene mentre prepari i bambini per la scuola. Nel frattempo, proprio sotto la tua pelle, si sta combattendo una guerra epica. In milioni cadono in battaglia perché tu possa anche solo lamentarti appena metti piede fuori di casa. Eppure non ti sei mai fermato a domandarti: che cos'è in realtà il sistema immunitario? Secondo per complessità solo al cervello umano, è uno dei fattori fondamentali e più antichi che rendono possibile la vita sulla Terra. Senza, moriremmo tutti quanti nel giro di pochi giorni.

In 'Immune', accompagnato da una grafica a colori e da descrizioni coinvolgenti, si compie un viaggio alla scoperta della roccaforte del corpo umano e del suo articolato apparato difensivo. Dentro di noi, si lotta costantemente con sbalorditivo accanimento, mettendo in scena storie di invasioni, strategia, disfatta e nobile sacrificio. Ogni capitolo approfondisce un elemento diverso del sistema immunitario, dalle difese - come gli anticorpi e l'infiammazione - alle minacce quali i batteri, gli allergeni e il cancro.

Dettmer svela poi come alcuni parassiti si insinuino oltre le mura del corpo, in che modo lavorano i virus e che cosa succede nelle ferite quando ci tagliamo.

Dopo essersi ritirato dalla scuola a 15 anni, Dettmer ha incontrato uno straordinario maestro che gli ha trasmesso la passione per scoprire e comprendere il mondo. Ha proseguito allora gli studi di storia e design della comunicazione, specializzandosi in infografica.Successivamente ha lanciato Kurzgesagt come progetto amatoriale per illustrare idee complicate da una prospettiva a 360 gradi. Quando il canale ha preso piede, si è dedicato a tempo pieno a rendere appassionanti e accessibili gli argomenti complessi.

