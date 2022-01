Libri, Top Ten 2021 apre Auci e chiude Volo

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Apre Stefania Auci con L'inverno dei Leoni e chiude Fabio Volo con 'Una vita nuova' la Top Ten dei titoli più venduti nel 2021dove ci sono autori italiani e stranieri e anche due novità uscite alla fine dell'anno, a novembre, a conferma dell'importanza del mercato natalizio.

Sul podio tre donne e Valerie Perrin compare con due titoli: Cambiare l'acqua ai fiori e Tre.

Questo secondo i dati dell'Ufficio Studi dell'Associazione Italiana Editori -Aie, in collaborazione con Nielsen BookData, diffusi il 28 gennaio nella giornata conclusiva del Seminario della Scuola per Librai Umberto ed Elisabetta Mauri.

Ecco la classifica dei dieci titoli più venduti: 1)Stefania Auci, L'inverno dei leoni, (Nord, maggio 2021) 2)Valerie Perrin, Cambiare l'acqua ai fiori (E/O luglio 2019) 3) Madeline Miller, La canzone di Achille (Marsilio, gennaio 2019) 4) Valerie Perrin 'Tre' ( E/O, giugno 2021) 5) Alessandro Sallusti-Luca Palamara, 'Il sistema,'(Rizzoli, gennaio 2021) 6) Toshikazu Kawaguchi, Finché il caffè è caldo (Garzanti, marzo 2020) 7) Ken Follett, Per niente al mondo (Mondadori, novembre 2021) 8) Gianrico Carogiglio, La disciplina di Penelope, (Mondadori, gennaio 2021) 9) Game Lyon, Le storie del quartiere (Magazzini Salani, febbraio 2021) 10) Fabio Volo Una vita nuova (Mondadori, novembre 2021) (ANSA).