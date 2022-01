Libri: Dedica, anteprima su Mathias Enard

(ANSA) - PORDENONE, 26 GEN - E' composto da tredici eventi - dall'8 al 27 febbraio - distribuiti in dodici comuni del Friuli Venezia Giulia, il cartellone di "Anteprima Dedica 2022 a Mathias Énard", percorso di avvicinamento alla 28/a edizione del festival Dedica (a Pordenone dal 5 al 12 marzo), organizzato dall'associazione culturale Thesis e incentrato sullo scrittore francese, Goncourt 2015 per "Bussola".

Fra letture sceniche, narrazioni in musica, concerti, conversazioni, saranno tradotte sul palco tutte le suggestioni della narrativa di Énard e i valori che ritroviamo nei suoi libri: il dialogo fra le diverse culture, l'amicizia, la fratellanza, ma anche la dimensione del viaggio e dell'essere nomade che è propria di Énard.

Si parte l'8 febbraio, a Sacile, nella chiesa di San Gregorio, con la prima delle produzioni di Thesis per Anteprima Dedica, "Parlami di battaglie, di re e di elefanti", a cura dell'attore, autore e regista friulano Andrea Collavino, con musiche rinascimentali del duo L'Aquilegia. (ANSA).