Alessandro Gassmann, esce ''Io e i #GreenHeroes'

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - ALESSANDRO GASSMANN, IO E I #GREENHEROES. PERCHÉ HO DECISO DI PENSARE VERDE (Piemme, pp 288, euro 17,90) Un'autobiografia e un diario di impegno civico, un appassionato racconto delle storie di chi non sta a guardare di fronte al climate change e insieme un invito a darci da fare per restituire un futuro ai nostri figli. Arriva in libreria il 1 febbraio 'Io e i #GreenHeroes. Perché ho deciso di pensare verde' di Alessandro Gassmann, scritto con Roberto Bragalone e il supporto scientifico del Kyoto Club. E' la testimonianza di come un mondo diverso sia ancora possibile.

Attore e regista ma anche sceneggiatore e produttore, Gassmann si racconta a cuore aperto, dai giorni dell'infanzia fino ai traguardi del presente. Il cinema respirato in casa fin da bambino, un padre leggendario, affettuoso e complicato, la vita agreste con la madre, Juliette Mayniel, anche lei attrice.

E poi gli studi tormentati, con l'abbandono dell'amata facoltà di Agraria, la gioventù negli edonistici anni Ottanta, le amicizie, le passioni e l'amore con Sabrina Knaflitz sua moglie, l'accademia di recitazione, i primi passi e infine i successi cinematografici. Ma è la nascita di Leo a cambiare davvero tutto: diventare genitori allunga gli orizzonti e proietta le responsabilità nel futuro, oltre la propria esistenza. Ed è grazie alla paternità che Gassmann riscopre un filo rosso - anzi, verde - che unisce tutte le tappe della sua vita: la sensibilità ecologica, che diviene presa di coscienza della crisi climatica e impegno per contrastarla. Nasce così l'idea di incontrare e raccontare i veri eroi del nostro tempo, coloro che, spesso nell'ombra, stanno inventando un modo virtuoso di coniugare economia e ambiente. Sono i #GreenHeroes, uomini e donne coraggiosi che dimostrano come sia possibile creare valore e lavoro anche prendendosi cura del posto in cui si vive, investendo nel futuro anziché rimandare la resa dei conti con il pianeta.

Alessandro Gassmann, che ha ricevuto un David di Donatello, diversi Nastri d'Argento, un Globo D'oro e il premio Pasinetti alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, nel 2019, insieme ad Annalisa Corrado e con il supporto scientifico del Kyoto Club, ha lanciato l'iniziativa #GreenHeroes, in cui racconta agli italiani le storie degli imprenditori "verdi" più innovativi e coraggiosi. (ANSA).