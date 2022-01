Un libro 'racconta' Parma Capitale italiana Cultura 2020+21

(ANSA) - PARMA, 20 GEN - A chiusura di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21, un volume illustrato edito da Electa (256 pagine, 25 euro), 'La cultura batte il tempo', raccoglie le ragioni e le iniziative del biennio raccontate dalla viva voce dei protagonisti - dagli ideatori a quanti hanno realizzato i progetti - e passa in rassegna i temi e gli eventi che hanno accompagnato la costruzione della nuova identità della città di Parma.

Il volume, disponibile in libreria, racconta le azioni concrete degli ultimi quattro anni di vita culturale della città di Parma: dal lavoro sinergico di istituzioni, enti culturali, associazioni e imprese private, agli investimenti in servizi e infrastrutture da lasciare in eredità alla città e alle future generazioni, fino alla creazione di una nuova identità visiva per la città curata da Erik Spiekermann, uno dei più noti graphic designer e disegnatore di caratteri tipografici al mondo, e da Francesco Ciccolella, illustratore dell'anno nel 2020 per l'American Illustration and American Photography (AI-AP), che con i sui lavori ha dato corpo al messaggio di Parma 2020+21. (ANSA).