Salone libro: torna Regione ospite, è Friuli Venezia Giulia

(ANSA) - TORINO, 20 GEN - Torna al Salone Internazionale del Libro di Torino la Regione ospite, che sarà il Friuli Venezia Giulia. Lo rendono noto gli organizzatori della manifestazione, in programma dal 19 al 23 maggio, che annunciano anche il via a febbraio della seconda edizione di Un libro tante scuole, l'iniziativa ideata per promuovere la letteratura tra gli studenti attraverso un grande classico della narrativa italiana, quest'anno il romanzo di Elsa Morante L'Isola di Arturo, scelto anche per celebrare Procida Capitale Italiana della Cultura nel 2022.

"Le regioni ospiti sono una ricchezza per il Salone - sottolineano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l'assessore alla Cultura, Turismo e Commercio, Vittoria Poggio - accendono una luce sulla loro storia, ma aprono soprattutto spazi di libertà e di confronto. Aprirsi vuol dire imparare a conoscere, tutte le nostre regioni hanno qualcosa da raccontare, sono un valore aggiunto, sono il motore della cultura italiana che è unica per le sue mille sfaccettature e per questo apprezzata in tutto il mondo".

A partire dal 5 febbraio, sulla piattaforma SalTo+, le scuole potranno candidarsi al progetto Un libro tante scuole, quest'anno realizzato in collaborazione con la casa editrice Einaudi. Promosso dal Salone Internazionale del Libro di Torino, con main partner Intesa Sanpaolo, il sostegno dell'Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte e la partecipazione di Chora Media, la sua prima edizione ha raggiunto 6.000 studenti e 228 classi da 18 regioni italiane. (ANSA).