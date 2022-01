Una nuova democrazia, esce libro su come ricostruirla dal basso

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - CHARLES TAYLOR, PATRIZIA NANZ, MADELEINE BEAUBIEN TAYLOR, 'UNA NUOVA DEMOCRAZIA.COME I CITTADINI POSSONO RICOSTRUIRLA DAL BASSO' (IL MARGINE, PP 104, EURO15,00) Invitano a una riflessione che guarda al legame tra la degenerazione della democrazia e l'erosione delle comunità locali, a fronte della quale la necessità che emerge è quella di rifondare una nuova democrazia dal basso, Charles Taylor, Patrizia Nanz e Madeleine Beaubien Taylor nel saggio 'Una nuova democrazia. Come i cittadini possono ricostruirla dal basso' che arriva in libreria il 20 gennaio per la casa editrice Il Margine, nella traduzione di Maria Chiara Piccolo.

Attraverso esempi concreti di democrazia partecipativa, attivi a livello locale, gli autori di questo saggio mostrano come solo valorizzando e rinvigorendo la democrazia dalla base, la cittadinanza, ancor prima di ipotizzare soluzioni, definirà quelli che sono i problemi specifici da affrontare e il futuro che immagina per la propria comunità. In questo modo si superano così le differenze e si genera all'interno la fiducia necessaria a progettare insieme e a ottenere dai propri rappresentanti politiche più coraggiose.

E tutto questo non solo in un'ottica di ripensamento per la risoluzione della crisi attuale, ma ancor più per la costruzione di una società più umana e meno ossessionata dalla crescita.

Charles Taylor è professore emerito presso il Dipartimento di Filosofia della McGill University di Montréal, in Canada.

Patrizia Nanz, già direttrice scientifica presso l'Institute for Advanced Sustainability Studies dell'università di Potsdam, è professoressa di Studi di sostenibilità trasformativa e Madeleine Beaubien Taylor è amministratrice delegata dell'acceleratore Network Impact. (ANSA).