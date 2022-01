De Maistre/Chatel, Il lupo e il leone

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - GILLES DE MAISTRE / CHRISTELLE CHATEL, IL LUPO E IL LEONE (Gallucci, pp.112, 9.90 euro.

Traduzione di Marianna Zilio). Un lupacchiotto e un leoncino, che, pur nemici in natura, crescono come fratelli accuditi di nascosto da Alma, una ragazzina coraggiosa pronta a proteggerli da chiunque voglia catturarli e rinchiuderli: è una straordinaria storia di amicizia tra esseri umani e animali quella raccontata ne "Il lupo e il leone", romanzo per bambini (dagli 8 anni in su) firmato da Gilles de Maistre e Christelle Chatel, in libreria con Gallucci. Il libro - da cui è tratto l'omonimo film, per la regia di de Maistre, nelle sale il 20 gennaio con 01 Distribution - narra una avventura capace di appassionare ma anche di commuovere. Una vicenda adatta a grandi e piccoli, che sottolinea con forza la necessità di rispettare sempre la vita e di opporsi al maltrattamento degli animali: quando il loro segreto viene scoperto e il lupo è rinchiuso in una riserva naturale mentre il leone viene spedito in un circo, Alma e i suoi due amici animali, pur separati da centinaia di chilometri, da sbarre e recinti, cercheranno disperatamente il modo per stare ancora insieme. Il romanzo è arricchito con le foto a colori del film. (ANSA).