Tv: Fedeltà, serie da romanzo Missiroli su Netflix dal 14/2

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Gelosia, ossessione, insicurezze.

Paranoie, sensi di colpa, emozioni forti. Sono questi gli ingredienti di Fedeltà, la nuova serie italiana Netflix che racconta il tradimento e cosa comporta in un matrimonio.

Disponibile dal 14 febbrario sul colosso streaming, nel giorno dedicato agli innamorati, il racconto di un amore moderno nel quale passione e complicità lasciano il posto a gelosia e ossessione, quando si insinua il dubbio del tradimento. In anteprima, nel trailer, il brano inedito Verosimile interpretato da Arisa, che sarà parte della colonna sonora della serie. Il brano è scritto da Stefano Cipani, anche regista della serie, da Arisa e da Mario Fanizzi, che lo ha anche prodotto.

Nel cast, oltre a Michele Riondino (Carlo Pentecoste) e Lucrezia Guidone (Margherita Verna), Carolina Sala (Sofia Casadei), Leonardo Pazzagli (Andrea) e Maria Paiato (Anna Verna). Tratta liberamente dal romanzo omonimo di Marco Missiroli, edito da Einaudi, finalista al 73/o Premio Strega e vincitore del Premio Strega Giovani, questa miniserie in sei episodi farà addentrare il pubblico nei retroscena di una relazione in crisi e, allo stesso tempo, travolgerà gli spettatori nella passione di una relazione clandestina appena nata.

Ambientato tra Milano e Rimini, Fedeltà è un'esplorazione del desiderio e del tradimento, e delle loro conseguenze, attraverso la storia di due coniugi.

Carlo, professore part-time di scrittura creativa, e Margherita, architetto divenuto agente immobiliare, sono innamorati, ma capita che i loro desideri si allontanino dai confini della loro camera da letto. Carlo brama la quieta bellezza di una delle sue studenti, Sofia; Margherita fantastica sul suo fisioterapista Andrea. Il sogno di un nuovo appartamento nel cuore di Milano potrebbe essere proprio ciò di cui Carlo e Margherita hanno bisogno per rafforzare la loro relazione che diventa simbolo ed espressione della fedeltà, non solo di coppia, ma anche verso se stessi.La serie è prodotta da BiBi Film e scritta da Alessandro Fabbri, Elisa Amoruso e Laura Colella, con la regia di Andrea Molaioli (La ragazza del lago, Suburra - la serie) e Stefano Cipani (Mio fratello rincorre i dinosauri). (ANSA).