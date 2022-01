Nebbiagialla Suzzara, a Festival noir De Giovanni e Carlotto

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Torna in presenza, dal 4 al 6 febbraio, il NebbiaGialla Suzzara Noir Festival, che nella sedicesima edizione vedrà tra gli oltre 20 scrittori ospiti Maurizio De Giovanni, Carlo Lucarelli, Massimo Carlotto, Barbara Baraldi, Cristina Cassar Scalia, Sandrone Dazieri, Francois Morlupi, Antonella Lattanzi e Rosa Teruzzi. E in collegamento lo scrittore e ingegnere francese Franck Thilliez che, sabato 5 febbraio alle 16, presenterà il suo ultimo romanzo 'C'era due volte' (Fazi).

La manifestazione dedicata alla letteratura di genere, nata da un'idea dello scrittore e giornalista Paolo Roversi, con il prezioso contributo del Comune di Suzzara (Mantova) e di Piazzalunga Cultura, sarà inaugurata da Marcello Simoni al Teatro Politeama alle 21.00 mentre gli eventi di sabato 5 e domenica 6 febbraio si svolgeranno al Cinema Dante.

Il Festival promuove anche l'assegnazione del Premio NebbiaGialla per la letteratura noir e poliziesca per romanzi editi, realizzato in collaborazione con il Giallo Mondadori, e del Premio NebbiaGialla per racconti inediti, in collaborazione con la casa editrice Laurana - Calibro 9.

I bandi saranno disponibili e scaricabili dal sito entro la fine di gennaio e le premiazioni si svolgeranno a settembre 2022.

Sarà possibile seguire gli incontri di sabato 5 e domenica 6 febbraio anche in streaming su www.nebbiagialla.eu e sulle pagine Facebook NebbiaGialla e MilanoNera. (ANSA).