Da Joyce a Fantozzi, il 2022 della Kasa dei libri di Milano

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - Da Joyce a Fantozzi: è davvero ampio e originale il programma 2022 che la Kasa dei Libri ha presentato questa mattina nella sua sede milanese, in largo De Benedetti. Un luogo straordinario che raccoglie oltre 30mila volumi e che, come ha sottolineato il "padrone di kasa" Andrea Kerbaker, compie dieci anni.

La stagione espositiva prende il via con una grande mostra intitolata 'Arte da sfogliare', che tra gennaio e marzo mostrerà al pubblico una delle più felici stagioni per la collaborazione tra arte e letteratura: gran parte dei 250 numeri della rivista francese 'Derrière le Miroir', che tra il 1946 e il 1982 ha ospitato Matisse, Miró, Calder, Adami, Prévert, Calvino, Queneau e molti altri. Nel mese di maggio sarà il turno di 'Nemo propheta in patria', mostra dell'illustratrice Chiara Dattola, già molto apprezzata all'estero ma ancora poco nota in Italia.

Tra giugno e luglio toccherà a 'WunderKasa', un ciclo di mostre che esporrà alcune delle chicche della 'kollezione' di Kerbaker.

Anche il Kapannone dei Libri di Angera, sulla sponda lombarda del Lago Maggiore, offrirà occasioni da non perdere, come la mostra dedicata a Charlie Chaplin, con volumi da tutto il mondo e locandine originali.

Nel 2022 ricorre un importante anniversario letterario: i 100 anni dell'Ulisse di James Joyce, che saranno celebrati con una serie di attività e incontri dedicati all'autore, al suo capolavoro e al perché l'edizione del 1922 contenga circa 5 mila errori.

Altri incontri saranno invece dedicati a Ugo Fantozzi. Si partirà con la presentazione del libro 'Fantozzi, Ragionier Ugo.

La (ir)resistibile ascesa di un perdente nato', di Guido Pautasso e Irene Stucchi. Guido, presente oggi alla conferenza stampa, è il figlio di Sergio Pautasso, editor dei romanzi di Paolo Villaggio presso Rizzoli. (ANSA).