Sissi, a febbraio il romanzo della serie tv di Canale5

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - ELENA HELL/ROBERT KRAUSE, SISSI (Sperling & Kupfer, pp.304, 17.90 euro). Una principessa coraggiosa e libera, divenuta icona del suo tempo; ma soprattutto una donna innamorata dell'amore, che ha scelto di vivere fino in fondo, senza paura delle convenzioni, le proprie passioni: arriverà in libreria con Sperling & Kupfer a febbraio "Sissi", il romanzo ufficiale della serie tv in onda in prima visione esclusiva e assoluta su Canale 5 da martedì 28 dicembre in tre serate. Scritto da Elena Hell e Robert Krause, il libro racconta in chiave moderna una storia appassionante e adatta a tutte le età: quella di Elisabeth, detta Sissi, duchessa di Baviera, che appena ragazzina è costretta ad accompagnare a Bad Ischl sua sorella Elena, destinata a sposare Francesco Giuseppe e a diventare l'Imperatrice d'Austria. Ma nell'incontro con il futuro cognato, scocca la scintilla: i due si innamorano perdutamente e alla fine Francesco Giuseppe decide di sposare Sissi invece della sorella. La vita alla corte di Vienna, però, tra intrighi, congiure e complotti, si rivelerà tutto fuorché una favola e Sissi dovrà crescere in fretta, diventando una donna sicura di sé, capace anche di scelte difficili. Tratta dal libro è la serie tv, prodotta da Storyhouse Pictures per la tv tedesca RTL in collaborazione con Beta Film, che si occupa della distribuzione mondiale, e interpretata da Dominique Devenport e Jannik Schümann: 6 episodi di un'ora ciascuno, che saranno trasmessi in contemporanea in Italia, in Germania su RTL e in Austria su ORF. (ANSA).