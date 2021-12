Biblioteche, Classense di Ravenna apre sezione Antichità

(ANSA) - RAVENNA, 28 DIC - Con la fine dell'anno la biblioteca Classense di Ravenna apre le porte a una nuova sezione a libero accesso, ospitata in una sala al secondo piano del complesso monumentale, che accoglie una vasta raccolta di repertori e testi di letteratura classica, latina e greca.

Studiosi, studenti o semplici amanti della classicità potranno contare non solo su un'ampia varietà di repertori latini e greci a carattere generale (dizionari, thesauri, enciclopedie, storie delle letterature eccetera), ma anche su una grande scelta di edizioni internazionali, fra le più belle e accurate, contenenti opere della classicità latina, greca e bizantina, come la Bibliotheca Oxoniensis curata dalla Oxford University, la Loeb Classical Library della Harvard University o le collane della casa editrice Les Belles Lettres.

Di rilievo anche la parte dedicata alla patristica greca e latina, e quindi alle opere dei Padri della Chiesa, rappresentata dall'eminente opera di Jacques-Paul Migne e dal Corpus Christianorum, che di fatto ne costituisce l'aggiornamento. Gli utenti della sezione di Antichità potranno inoltre avvalersi di una postazione Internet, corredata dai link diretti ai maggiori repertori classici ad accesso libero e gratuito. (ANSA).