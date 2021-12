Elisabetta Sgarbi, 2022 si apre con Houellebecq e ricordo Eco

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - Il 2022 comincia alla grande per La nave di Teseo, con un gennaio "molto importante e denso". Lo annuncia Elisabetta Sgarbi, publisher de La Nave di Teseo.

Il 7 gennaio uscirà l'attesissimo nuovo romanzo di Michel Houellebecq, 'Annientare', in contemporanea con la Francia. "E sempre il 7 gennaio festeggeremo Umberto Eco. Il 5 gennaio avrebbe compiuto 90 anni. E lo ricorderemo con la pubblicazione di un libro umoristico e colto, pressoché inedito, 'Filosofi in libertà', in cui Umberto, da par suo, gioca con la storia della filosofia, accompagnato dai disegni dello stesso Umberto" dice la Sgarbi.

"A febbraio, dopo il successo di 'Sulla Riva del mare', oltre 20.000 copie in una settimana, usciremo con il secondo romanzo del Premio Nobel Abdulrazak Gurnah, 'Paradiso', in una nuova bellissima e opportuna nuova traduzione di Alberto Pezzotta.

Nella narrativa italiana, a marzo uscirà il nuovo romanzo di Marcello Simoni, un grande autore best seller che entra nel catalogo della nave di Teseo. 'La dama della laguna', questo il titolo, è un thriller storico, ambientato nel medioevo nelle valli di Comacchio. Una vera sorpresa" racconta.

E "tra gli stranieri, uscirà a marzo 'Ricordi di un ballerino a pagamento' di Billy Wilder, che per la prima volta offre ai lettori italiani i brillanti reportage di Wilder dall'Europa degli anni 20, che mostrano già tutta l'ironia e l'eleganza che avranno i suoi film iconici come 'Sunset Boulevard' e 'A qualcuno piace caldo'.

E poi, ad aprile, uno dei romanzi americani più attesi dell'anno: 'La cameriera' di Nita Prose, diritti venduti in 33 paesi e con un film in preparazione della Universal Pictures.

Racconta la storia di una cameriera che si trova a indagare su un omicidio in un hotel di lusso, una sorta di Eleanor Oliphant che veste i panni di Miss Marple" spiega la Sgarbi. (ANSA).