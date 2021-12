Musica: a Boccadoro premio 'Cartacanta' per miglior libro

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - "Bach/Prince. Vite parallele", scritto dal pianista, compositore e musicologo Carlo Boccadoro e pubblicato da Einaudi nel marzo 2021, ha vinto il premio "CartaCanta" per il miglior libro di argomento musicale di autore italiano pubblicato fra settembre 2020 e agosto 2021. Lo ha deciso la giuria presieduta da Franco Zanetti e costituita da Marta Blumi Tripodi, Enrico Casarini e John Vignola.

"Non ho mai partecipato ad alcun premio in vita mia. - commenta Boccadoro - Nel campo della musica classica, in cui normalmente lavoro, ho sempre avuto in mente la frase del grande compositore Bèla Bartòk: 'Le competizioni vanno bene per i cavalli, non per gli artisti' , quindi non ho mai proposto nulla a concorsi per le mie composizioni e neppure per i libri, essendo inoltre io fieramente oppositore del concetto di competizione: non credo infatti che i miei colleghi compositori siano degli avversari da battere, così come non credo che gli autori degli altri libri presenti nella cinquina del premio CartaCanta lo siano, anzi. Mi sembrano tutti libri molto interessanti, che creano una pluralità di voci e opinioni quanto mai necessaria in un momento di tristissima omologazione culturale come quello che stiamo vivendo". (ANSA).