Tra aneddoti, storia e ricette, storia ristorante dei Panella

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - È il 1922. Nella Roma del primo dopoguerra, quella che sta per conoscere il ventennio nero del Fascismo, Anita, giovane secondogenita di Marietta e Pio Pasquetti, si fa avanti con i genitori: vorrebbe prendere lei una bottega che appartiene alla famiglia e che finora non ha dato grandi frutti, in via Garibaldi, nel cuore di Trastevere, e gestirci un'osteria, sotto la supervisione del padre, cuoco a Palazzo Brancaccio. È così che nasce l'Antica Pesa, ristorante che a Roma è quasi un'istituzione e che tra un abbacchio e una carbonara negli anni ha visto passare la Storia sui suoi tavoli, tra grandi personaggi, celebrità e cambiamenti epocali. Guidata dalla famiglia Panella (Anita, poco dopo l'apertura conoscerà il futuro marito Nicola) oggi compie un secolo di attività e festeggia con "100 anni di cucina romana nelle ricette e nella storia dell'Antica Pesa" (ed. Newton Compton, pp. 192 - 16,00 euro), volume ricco di fotografie con prefazione di Heinz Beck.

"Il 1922 è l'anno zero della nostra famiglia", raccontano all'ANSA Simone e Francesco Panella, l'uno chef, l'altro imprenditore e volto tv, oggi eredi di tanta tradizione. "Ma abbiamo trovato testimonianze che fanno risalire la Pesa addirittura ai giorni della Breccia di Porta Pia, quando un giovane, Antonmaria Bonetti, ne Il volontario di Pio IX racconta di aver chiacchierato con un amico davanti a mezzo pollastro arrosto". Una prima parte di racconti e ricostruzioni storiche, una seconda con 40 ricette doc (alcune anche dai menù degli anni '70-'80): il volume riunisce le due anime della famiglia. La svolta avviene negli anni Cinquanta, con la Dolce Vita, quando Roma diventa la città di bellezza e del buon vivere. Negli anni arrivano poi Madonna, Elton John, Mick Jagger, Morgan Freeman, Bono Vox. Persino il Presidente della Repubblica Sandro Pertini vuole festeggiare qui i suoi 90 anni. (ANSA).