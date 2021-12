Annientare, esce il 7 gennaio nuovo libro Houellebecq

(ANSA) - PARIGI, 17 DIC - Torna in libreria il 7 gennaio il controverso scrittore francese Michel Houellebecq, con un'attesa opera di cui però si ignorano i contenuti, "Anéantir", annientare. Lo ha rivelato la sua casa editrice, Flammarion.

Nessuna intervista o incontro con la stampa è stato previsto dallo scrittore. Vero evento letterario, il nuovo lavoro di Houellebecq - il suo 8/o libro - è molto atteso dopo due anni di silenzio che hanno fatto seguito all'uscita di "Serotonina". Il romanzo è particolarmente lungo, 736 pagine e avrà l'attualità della Francia di oggi come filo conduttore. Così fu nel 2015 con "Sottomissione" - che prefigurava l'avvento al potere nel 2022 di un presidente musulmano - e nel 2019 con "Serotonina", dove c'era l'eco del movimento dei Gilet Gialli nelle pagine in cui si raccontava il blocco di un'autostrada per la protesta degli agricoltori.

"Uscirà il 7 gennaio, in contemporanea con l'edizione francese, l'edizione italiana del nuovo romanzo di Michel Houellebecq. Il titolo del romanzo è Annientare.

Un romanzo fluviale, una architettura narrativa con personaggi indimenticabili, forse il romanzo più potente di Michel Houellebecq. Tra tutti i personaggi, c'è una donna, Prudence, immaginata nella copertina della edizione italiana, fonte di luce e ultima resistenza, nella vita del protagonista maschile, Paul." Lo spiega Elisabetta Sgarbi, publisher La nave di Teseo.

(ANSA).