Pier Vittorio Tondelli nel saggio di Sciltian Gastaldi

(ANSA) - BOLOGNA, 16 DIC - A trent'anni dalla morte di Pier Vittorio Tondelli, avvenuta proprio il 16 dicembre del 1991 a Reggio Emilia, nella cui provincia, a Correggio, era nato nel 1955, le Edizioni Pendragon di Bologna lo ricordano con "Tondelli: scrittore totale", un corposo saggio (oltre 500 pagine) dello scrittore, romanziere e docente universitario romano, Sciltian Gastaldi. Nel suo meticoloso lavoro, in libreria e negli store online già da alcuni giorni, Gastaldi smonta in modo dettagliato l'interpretazione ormai convenzionale di un Tondelli autore "disimpegnato" e "redento al cattolicesimo", e ritrae invece il drammaturgo e scrittore correggese come uno dei massimi scrittori omosessuali del Novecento, "un alfiere dei suoi tempi postmoderni e in divenire".

Quello che emerge è un Tondelli "figlio anomalo del Settantasette bolognese, e non il cantore dell'edonismo. Un intellettuale a tutto tondo, che vive negli anni del riflusso, ma non per questo vi aderisce". L'analisi di Gastaldi evidenzia l'oggettiva presenza di un forte impegno sociale sia negli scritti letterari che in quelli giornalistici. Il saggio, adoperando un linguaggio non dottorale, sottolinea come l'interpretazione di Tondelli del ruolo dello scrittore rientri nelle definizioni date da grandi intellettuali impegnati, da Montale a Calvino, da Said a Eco.

Se le caratteristiche della littérature mineure stabilite da Gilles Deleuze e Felix Guattari, farebbero propendere addirittura per un impegno di stampo politico, l'autore ritiene che in mancanza di un'ideologia politica da parte di Tondelli si debba invece privilegiare l'aspetto sociale. E come si declina questo impegno nell'opus tondelliano? In "Altri libertini" nella sua appassionata difesa degli emarginati, in cui i protagonisti del romanzo sono tossicodipendenti, omosessuali, transessuali e senzatetto. In "Pao Pao" nelle battute di un'allegra "tribù" di soldati e graduati gay descritta nel suo grottesco, campale e riuscito tentativo di "omosessualizzare" la propria caserma. In "Rimini" e nella commedia "Dinner Party" Tondelli aggredisce i miti della "Milano da bere" e ritrae una Riviera Adriatica come luogo dove tutti passano e nessuno appartiene. (ANSA).