Diabolik, tutto sul fumetto, in attesa del film

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Diabolik, il genio del male nato dal talento delle sorelle Giussani, incarna molte anime e il suo personaggio dal fumetto arriva al grande schermo con il nuovo atteso film dei fratelli Manetti (in sala dal 16 dicembre con Luca Marinelli e Miriam Leone e Valerio Mastandrea). Intanto una mostra evento a Torino, Diabolik alla Mole, (Museo Nazionale del Cinema, Mole Antonelliana 16 dicembre 2021 - 14 febbraio 2022 a cura di Luca Beatrice, Domenico De Gaetano e Luigi Mascheroni, ricco catalogo Silvana Editoriale) consente di ricordare in grande stile un personaggio davvero 'pop' che è nel Dna culturale italiano a partire dagli anni '60. Il primo fumetto esce il 1 novembre del 1962 nelle edicole italiane. Titolo evocativo: "Il Re del Terrore", sottotitolo, "Il fumetto del brivido". Le sorelle Angela e Luciana Giussani, creatrici del personaggio, avevano ideato un formato adatto alla lettura in treno, calibrato per le migliaia di pendolari che ogni giorno arrivavano a Milano. "Già alla fine del 1963 Diabolik è parte dell'immaginario collettivo degli italiani: è l'antieroe cinico e vagamente inquietante che permette di uscire da un macrocosmo perbenista e puritano, inseguendo metaforicamente un'affermazione personale in cui conta solo il soddisfacimento del proprio piacere", dice Domenico De Gaetano.

Vari i tentativi cinematografici, una sola la trasposizione, nel 1968. L'autore è Mario Bava, un autentico mago degli effetti speciali. Per il ruolo di Diabolik viene scelto il californiano John Phillip Law. Per il ruolo di Eva Kant Marisa Mell. Il risultato non piace praticamente a nessuno: produttore, Giussani, regista.

Oltre 50 anni dopo ecco il progetto dei Manetti, fan del fumetto. Il film, prodotto da loro e Carlo Macchitella con la Mompracem con Rai Cinema in associazione con la casa editrice Astorina, detentrice dei diritti ed editore della serie a fumetti di Diabolik, e Luigi de Vecchi è distribuito da 01 distribution. "Diabolik, chi sei?" Un antieroe, un criminale per cui si parteggia, un personaggio ambiguo: feroce e dignitoso, un Mistero, un ladro inafferrabile, uno dei più celebri fumetti italiani di sempre, un fenomeno editoriale, giornalistico, sociale e culturale. (ANSA).