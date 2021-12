Énard protagonista del festival Dedica 2022

(ANSA) - PORDENONE, 10 DIC - È Mathias Énard, uno dei più acclamati e innovativi scrittori contemporanei, premio Gouncort 2015 per "Bussola", romanzo per il quale la critica unanime utilizza la parola capolavoro, il protagonista del festival Dedica 2022. L'annuncio è stato dato dall'associazione culturale Thesis, che organizza la rassegna monografica, giunta alla 28/a edizione, in programma a Pordenone dal 5 al 12 marzo 2022. Énard, autore francese di successo, ha pubblicato una dozzina di libri (l'ultimo dei quali Il banchetto annuale della confraternita dei becchini, Edizioni e/o, 2021) dai quali emerge il fascino di una narrazione ricca e complessa, storie avventurose in scenari che vanno dal Medio Oriente assolato ai paesaggi brumosi dell'Ovest della Francia. Ha vissuto a lungo in Medio Oriente e da più di vent'anni risiede a Barcellona, dove affianca all'insegnamento della letteratura araba all'Università l'attività di traduttore. E' stato scelto dal curatore di Dedica Claudio Cattaruzza anche "per proseguire nel percorso fra gli scrittori che tessono il filo del dialogo fra culture, popoli, civiltà diverse". La sua opera, la sua poetica e il suo mondo per otto giorni saranno approfonditi a 360 gradi a Pordenone attraverso incontri, teatro, musica, cinema e mostre, secondo la cifra che contraddistingue il festival. (ANSA).