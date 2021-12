Zerocalcare, non mi stupisce che intellettuali non mi leggano

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - "Non mi stupisce. Nessuno si legge la roba mia. Al Pigneto leggono la roba mia. Chi mi ha intervistato nella vita non si è mai letto niente di mio. E' sempre così". Lo dice Zerocalcare rispondendo alla scrittrice Chiara Valerio che sottolinea come grazie alla serie animata Netflix 'Strappare lungo i bordi' si sia scoperto che gli intellettuali veri non si erano letti Zerocalcare. Nessuno sapeva niente dell'Armadillo, come è possibile? Si chiede la Valerio in uno tra i più divertenti e affollati incontri di 'Più libri più liberi' all'Auditorium della Nuvola. Dopo quelle allo stand di Bao Publishing dove Zerocalcare ogni giorno della fiera ha firmato i suoi libri, l'8 dicembre nella giornata di chiusura il serpentone per il suo incontro ha raggiunto il record.

"Sono passato dalle immagini fisse a quelle in movimento 3 anni fa per un motivo banalissimo legato alle mie manie del controllo. Volevo imporre alle persone la musica da sentire mentre leggevano le mie storie. Di solito nei fumetti metto dei mini riferimenti al testo di una canzone, con l'animazione puoi imporlo. Ho cominciato a fare questa roba, l'ho fatta da solo registrando al telefono. Erano clippini da tre-cinque minuti a settimana ma me lo potevo permettere perchè eravamo in lockdown.

Per Netflix è un cosa molto più complicata fare una serie di 90 minuti in circa 9 mesi di lavoro con 200 persone che ci hanno lavorato e che sono iper professioniste e si sono fatte un culo come un secchio è diverso. Se lo avessi dovuto fare io non sarei stato capace e ci avrei messo forse 150 anni e sarebbe comunque uscito brutto" racconta Zerocalcare che ha 38 anni e il 7 dicembre ha festeggiato la liberazione di Patrick Zaki con un ritratto. (ANSA).