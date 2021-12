Più Libri: Franceschini, crescono vendite e lettori

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - "E' veramente un giorno di festa, di ottimismo. E abbiamo bisogno di fiducia. Credo sia una giornata veramente importante. Per molti anni abbiamo parlato di crisi del libro, della lettura, di ritardo rispetto agli altri paesi europei. Oggi possiamo finalmente guardare a un futuro in una logica diversa. Vi verranno raccontati i numeri c'è una crescita importante delle vendite, dei lettori". Lo ha detto il ministro della Cultura Dario Franceschini oggi al taglio del nastro dell'edizione in cui di 'Più libri più liberi', la Fiera della Piccola e Media Editoria all'Eur di Roma, festeggia i vent'anni.

"Sono numeri importanti - ha aggiunto il ministro - che sono frutto di un lavoro fatto in questi anni. Quando si collabora si possono raggiungere obiettivi importanti. Abbiamo introdotto misure come App18 che da quest'anno è diventata permanente e due fondi di emergenza per le librerie, ogni volta di 30 milioni.

Come tutte le crisi lasciano qualcosa di positivo, anche le più drammatiche. Esperienze come il lockdown e le misure di sicurezza hanno portato nelle nostre vite degli elementi che pensavamo non ci fossero più nel mondo della frenesia. La lentezza ha riavvicinato alla lettura. E questi numeri credo siano numeri strutturali e non una bolla legata all'emergenza.

C'è un grande lavoro ancora da fare. Più libri più liberi oggi può festeggiare questa ripresa" ha sottolineato Franceschini.

