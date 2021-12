Più Libri: s'inaugura con Franceschini e Gualtieri

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - S'inaugura il 4 dicembre alla presenza del ministro della Cultura, Dario Franceschini e del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, la Fiera nazionale della piccola e media editoria 'Più libri più liberi', che torna in presenza fino all'8 dicembre alla Nuvola dell'Eur, a Roma.

All'apertura dell'evento editoriale più importante della Capitale, anche l'assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione Paolo Orneli e la sceicca Bodour Al Qasimi, presidente dell'Ipa - International Publisher Association.

Il sindaco di Roma Gualtieri sarà protagonista anche di un evento speciale con il primo cittadino di Varsavia, Rafał Trzaskowski dedicato a "Capitali d'Europa: più ambiente, più diritti, più cultura", moderato dal giornalista Rai Giancarlo Loquenzi.

Promossa e organizzata dall'Associazione Italiana Editori- Aie, Più libri più liberi, presieduta da Annamaria Malato, diretta da Fabio Del Giudice, con programma a cura di Silvia Barbagallo, compie 20 anni e li festeggia con un'edizione dedicata alla Libertà.

E proprio del potere liberatorio dei libri parlerà nella prima giornata, Alessandro Baricco in una la lectio magistralis in Auditorium. Circa 500 gli appuntamenti tra dibattiti, letture e mostre, nei 5 giorni della Fiera con tra i grandi ospiti il Premio Nobel Mario Vargas Llosa e per la prima volta l'apertura, nei giorni della manifestazione, dell'Auditorium della Nuvola.

(ANSA).