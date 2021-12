'Premio Amo Questo Libro', vince Blackbird di Anne Blanckman

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - E' 'Blackbird' (Giunti) di Anne Blanckman, il romanzo vincitore della quarta edizione del 'Premio Amo Questo Libro'. Il riconoscimento è stato attribuito da oltre seicento libraie e librai Giunti al Punto presenti in tutte le regioni d'Italia. Anche in questa edizione sono state esaminate opere di tutte le case editrici per una partecipazione al concorso, come da tradizione, senza distinzioni di genere.

"La vittoria di Blackbird è la conferma di un libro urgente e necessario. Il romanzo ricorda la tragedia di Chernobyl, ma al tempo stesso pone l'attenzione su una storia, tutta al femminile, nella quale si incrociano protagoniste giovani e adulte che grazie alla tenacia, alla ricerca della verità, al sacrificio e alla lotta contro ogni violenza rappresentano un modello per questo nostro tempo" spiega Beatrice Fini, direttore editoriale ragazzi e young adult della casa editrice fiorentina.

'Blackbird' è la storia di Valentina Kaplan e Oksana Savchenko, due ragazze vicine di casa che si svegliano sotto un denso cielo rosso una mattina di aprile del 1986. Il reattore della centrale nucleare dove lavorano i loro padri, a Chernobyl, è esploso.

Prima ancora di capire cos'è successo, le due ragazze - da sempre nemiche - si ritrovano sullo stesso treno diretto a Leningrado, dalla nonna di Valentina. Qui iniziano a scoprire cosa significa fidarsi di qualcuno. Oskana deve affrontare le bugie che i genitori le hanno raccontato per tutta la vita.

Valentina deve proteggere il segreto di sua nonna, che potrebbe mettere in pericolo le loro vite. Ed entrambe scoprono di avere qualcosa che hanno sempre desiderato: una migliore amica.

Già caso letterario a poche settimane dall'uscita, Blackbird ha ottenuto un grande successo di pubblico e di critica. Il Premio "Amo Questo Libro" da diritto all'opera vincitrice a una vetrina dedicata nelle librerie Giunti al Punto nella prima settimana di dicembre e garantisce l'impegno di tutte le libraie e i librai Gap a vendere e consigliare l'opera in vista del Natale. (ANSA).