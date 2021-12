Premi: Città di Sarzana, IX edizione in streaming

(ANSA) - GENOVA, 02 DIC - Patrocinato dal Comune di Sarzana dal 4 all'8 dicembre, torna il Premio Letterario Internazionale -Città di Sarzana organizzato dall'associazione culturale Poeti solo Poeti Poeti, giunto quest'anno alla IX edizione. L'evento verrà trasmesso in streaming a partire dalle 15.30 sulla pagina facebook "Poeti solo Poeti Poeti" e sul canale youtube della presidente Susanna Musetti. "Grazie alla diretta on line - spiega Musetti- avremo l'opportunità di promuovere la nostra città. I premi sono stati assegnati sulla base del giudizio di una nutrita giuria guidata da Susanna Musetti: da oltre un anno i giurati stanno vagliando le opere alla ricerca di storie e sentimenti che il premio sarzanese si propone di valorizzare. Al premio aperto a poesia, narrativa e saggistica hanno partecipato centinaia e centinaia di autori più o meno conosciuti. Tra le firme più note Maria Primerano, Mario Giardini, Mario di Sorte, Sauro Pellerucci, Sara Lucaroni, Attilio Andriolo, Maurizio Piccoli, Fabio Federici, Giovanna Tatò e Andrea Scanzi. A quest'ultimo abbiamo assegnato il Premio Pòlemos per il suo Demolition Man. Come in passato anche quest'anno l'associazione ha proseguito con la sua attività di beneficenza, con donazioni importanti al Banco Alimentare, al Liceo Classico Scipione Maffei di Verona per un corso di recitazione e alla ricerca per la prevenzione del tumore al seno". (ANSA).