Libri, nel 2021 +25% copie vendute rispetto al 2020

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Nei primi 11 mesi del 2021 è stato venduto il 25% in più di libri rispetto al 2020 e la fine dell'anno si stima in crescita, tra il 16,3% e il 12,6%, per l'editoria di varia, vale a dire romanzi saggi e fumetti venduti nelle librerie e nella grande distribuzione. A fotografare questo significativo miglioramento sono le stime dell'Ufficio Studi dell'Associazione Italiana Editori su dati NielsenIQ, presentate online il 2 dicembre, in un'anteprima del programma professionale di Più libri più liberi, la Fiera nazionale della Piccola e Media Editoria di Aie, alla Nuvola di Roma dal 4 all'8 dicembre.

Secondo l'indagine, nel periodo 4 gennaio-11 novembre 2021 le vendite a prezzo di copertina sono state pari a 1.356 milioni di euro, in crescita del 22% rispetto al 2020 e del 15% rispetto al 2019. A copie, si tratta di 92 milioni di libri, in crescita del 25%, vale a dire 1/4 in più rispetto al 2020, e del 17% rispetto al 2019. E scende Il prezzo di copertina dei libri venduti, pari a 14,67 euro, in calo del 2,4% rispetto al 2020 e dell'1,7% rispetto al 2019. (ANSA).