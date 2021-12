Valentino, seconda edizione dell'artbook VLogo Signature

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Esce in questi giorni la seconda edizione dell'artbook della Valentino VLogo Signature Vol. II.

Un progetto editoriale, diretto da Pierpaolo Piccioli, che coinvolge 26 testate indipendenti internazionali chiamate ad interpretare il logo Valentino, ognuna con un'immagine di campagna. VLogo Signature costruisce così un prezioso archivio per immagini e testi, per foto e disegni, per segni e alfabeti, di un preciso momento della nostra storia recente. Permette infatti attraverso l'esercizio della creatività, libera da costruzioni e obblighi commerciali, di scorrere pagina dopo pagina, temperature e latitudini diverse. È una sorta di annuario fashion che usa la creazione come matrice progettuale.

"Nel '68 si scriveva sui muri, L'immaginazione al potere - ricorda Piccioli -. Oggi l'immaginazione è re-immaginare per rendere possibile. Non smettere di sognare per continuare a produrre il cambiamento". Nell'idea del direttore creativo della maison questo non è un semplice esercizio estetico o un coffee table book, ma un canovaccio di possibilità, di tensioni estetico-etiche, di trasferimento di complessità attraverso lo spettro prismatico del logo Valentino. Ogni anno, un nuovo esercizio. Così ogni magazine ha usato il VLogo per reinventarlo, con il proprio network creativo di art director, fotografi, stylist, risemantizzando l'idea di Valentino, della moda oggi, intesa come il modo interiore con cui vestiamo e comunichiamo. Un processo rivoluzionario messo in atto da Pierpaolo Piccioli, come un incedere da regista, che procede per azioni continue e multiple, senza gerarchie interne, come in una nuova bottega rinascimentale "con al centro sempre l'essere umano prima del capitale - ricorda Piccioli -. Perché mai come oggi la moda è un mezzo potente, e lo è sempre stato, di cambiamento, della società e dei costumi".

VLogo Signature è arricchito dalle ispirazioni degli uffici stile Valentino che hanno animato l'artbook con disegni e grafiche. Direzione creativa, Pierpaolo Piccioli, testi di Gea Politi e Cristiano Seganfreddo, editori di Flash Art. (ANSA).