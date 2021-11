Libri, più acquisti online da servizi dedicati o siti editori

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Chi compra libri online non lo fa più solo dai siti delle grandi librerie: crescono i lettori che si affidano a servizi dedicati o che acquistano direttamente dai siti degli editori. La ricerca sulle nuove forme di e-commerce nel periodo post pandemia sarà presentata il 6 dicembre a Più libri più liberi, la Fiera nazionale della piccola e media editoria, dal 4 all'8 dicembre alla Nuvola dell'Eur, a Roma.

L'incontro 'I nuovi volti dell'e-commerce', a cura dell'Associazione Italiana Editori-Aie e in collaborazione con Aldus up, finanziato dalla Commissione Europa nell'ambito di Europa Creativa, si terrà alle 12.00 in Sala Venere.

L'indagine analizza l'evoluzione dell'e-commerce in Italia e in Europa nell'anno della pandemia e come le nuove modalità di acquisto online si siano consolidate anche nel periodo successivo. Intervengono: Marco Malandra (Raffaello Cortina), Enrico Quaglia (NW Libri da asporto), Michele Riva (Roi edizioni), Enrico Turrin (Federation of European Publishers).

Modera: Cristina Mussinelli (Aie).

L'impatto della pandemia si è verificato non solo nelle modalità di acquisto dei lettori, ma anche nelle strategie di comunicazione introdotte per garantire agli operatori editoriali e della filiera gli strumenti per leggere e comprendere i temi della domanda e dell'offerta culturale nel periodo 2019-2020. Di questo si parlerà domenica 5 dicembre alle 11.00 in Sala Aldus nell'incontro a cura di Istat, L'impatto della pandemia su domanda e offerta culturale in Italia. Il contributo dell'Istat.

Emanuela Bologna, Alessandro Caramis, Alessandra Federici, Serenella Ravioli, Miria Savioli, Francesca Vannucchi (Istat), moderati da Giovanni Peresson (Aie), racconteranno come durante i mesi dell'emergenza Istat abbia realizzato diverse azioni per assicurare continuità e qualità della produzione statistica proseguendo nelle riflessioni metodologiche che hanno portato a diverse novità nelle rilevazioni. (ANSA).