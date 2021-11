Scelti finalisti Premio noir Giorgio Scerbanenco 2021

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - E' stata pubblicata la cinquina dei romanzi italiani finalisti del Premio Giorgio Scerbanenco 2021, risultata dalla sommatoria dei voti dei lettori sul sito, ben 2.949 votanti, e di quelli ponderati della Giuria letteraria, composta da Cecilia Scerbanenco (presidente), Alessandra Calanchi, Valerio Calzolaio, Luca Crovi, Sergio Pent, Sebastiano Triulzi e John Vignola.

I cinque finalisti sono (in ordine alfabetico): Cristina Cassar Scalia, 'L'uomo del porto' (Einaudi), Antonella Lattanzi, 'Questo giorno che incombe' (HarperCollins), Pasquale Ruju, 'Il Codice della vendetta' (Edizioni e/o), Lorenzo Scano, 'Via libera' (Nero Rizzoli) e Francesca Serafini, 'Tre madri' (La nave di Teseo) Il romanzo 'Come delfini tra pescecani. Un'indagine per i Cinque di Monteverde' di François Morlupi (Salani) si aggiudica il Premio dei lettori al miglior romanzo noir per essere stato il più votato sul sito del festival.

I cinque finalisti e l'autore più premiato dal pubblico saranno presentati il 10 dicembre, alle 17, al Teatro Filodrammatici di Milano.

Il Premio Giorgio Scerbanenco 2021, consistente in un ritratto di Giorgio Scerbanenco a opera dell'artista Andrea Ventura, sarà consegnato nel corso della 31a edizione del Noir in Festival, lo stesso giorno. (ANSA).