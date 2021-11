Pordenonescrive: Trevi docente alla XIII edizione

(ANSA) - PORDENONE, 29 NOV - Lo scrittore Premio Strega Emanuele Trevi con le autrici Nadia Terranova e Loredana Lipperini, insieme ai curatori e scrittori Alberto Garlini e Gian Mario Villalta, sono i docenti della 13/a edizione di pordenonescrive, nuova annualità della Scuola di Scrittura della Fondazione Pordenonelegge quest'anno focalizzata sul "Viaggio nel cuore delle storie", in programma dal 1° febbraio al 1° marzo 2022. «Per il secondo anno - spiega Alberto Garlini - pordenonescrive si svolgerà online, facendo tesoro di un'esperienza digitale nata in pandemia e che si apre a narratori di qualsiasi latitudine, ma che resta estremamente "tangibile" e operativa fra i partecipanti e i docenti, grazie a un'intensa attività di laboratori ed esercizi che fanno seguito alle lezioni frontali, trattando le questioni connesse ai meccanismi creativi e alla narrazione di una storia». Pordenonescrive 2022 prevede 18 ore di lezione su zoom, dall'ambientazione del romanzo (Terranova), alle dimensioni fantastiche (Lipperini) all'autofiction (Trevi), dallo stile dei personaggi (Villalta) agli "sguardi" che permettono al narratore di inquadrare anche quel che non si vede (Garlini). (ANSA).