A Milano tutti in coda per Zerocalcare

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Effetto 'Strappare lungo i bordi', la serie Netflix uscita il 17 novembre e già diventata cult, a Milano: sono tantissimi i fan di Zerocalcare in coda da stamattina presto davanti alla Feltrinelli di Piazza Piemonte per l'uscita della raccolta di storie "Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia" (Bao Publishing) e del firmacopie che inizierà alle 15.

Quella di oggi in Feltrinelli a Milano è la prima presentazione del libro, che esce a una settimana di distanza dalla serie Tv, disponibile dal 17 novembre su Netflix. (ANSA).