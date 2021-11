9 Volte Me, Maria Dolores Secco racconta la violenza sulle donne

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - MARIA DOLORES SECCO, 9 VOLTE ME (BLITOS EDIZIONI, PP 136, EURO 14). Indaga su cosa sia veramente la violenza Maria Dolores Secco, scrittrice e attivista per i diritti delle donne, la parità di genere e il diritto d' espressione, nel suo nuovo libro '9 Volte Me' costruito partendo dalle interviste a otto donne vittime di diverse forme di abusi e discriminazioni, che arriva in libreria il 25 novembre per Blitos Edizioni.

"Ogni volta che sfiorano il tuo viso con prepotenza, con parole di rabbia, con l'intento di farti tremare, ogni volta che ti fanno sentire incapace, fuori luogo o a disagio, ogni volta che non rispettano un tuo no, quella è violenza" dice Maria Dolores Secco, nata nel 1993 a Valdobbiadene, in Veneto, che è stata vittima di violenze famigliari, con un'adolescenza complicata alle spalle tra autolesionismo e disturbi alimentari.

Christine Pavan, avvocatessa di 31 anni, a causa di un grave incidente d'auto, si risveglia in ospedale senza ricordare nulla della sua vita precedente. L'unico volto a lei familiare è quello della madre. Inizia il suo viaggio per riappropriarsi di un'esistenza che sente totalmente estranea e grazie al suggerimento di Dafne, la sua migliore amica, incontra il dottor Bonanni che la indirizza a un gruppo di sostegno, convinto che la sua mente abbia consapevolmente deciso di dimenticare. Pian piano i cassetti della memoria cominceranno ad aprirsi e con i suoi ricordi verrà svelato anche un tragico segreto della sua famiglia, segnata dal dolore di una violenza sessuale. Christine partecipa alle sedute del gruppo di sostegno e ascolta otto donne che si raccontano, una dopo l'altra. Attraverso di loro l'avvocatessa deciderà di diventare la nona donna del libro e si lancerà in un faticoso, quanto liberatorio, viaggio alla scoperta di se stessa.

La Dolores Secco ha scritto a 16 anni il suo primo romanzo in cui ha raccontato la sua vita: le violenze, la spiritualità, i disturbi alimentari, l'autolesionismo. Nel 2020 durante la pandemia si è dedicata alla sua grande passione, la scrittura.

Nel 2021 è uscito sempre per Blitos Edizioni 'La leggenda dei 40 giorni'. (ANSA).