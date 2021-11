La Venere di Tiziano, l'amore del pittore per moglie

(ANSA) - FIRENZE, 20 NOV - E' dedicato all'amore di Tiziano Vecellio per Cecilia Soldani, diventata sua moglie dopo avergli già dato due figli, e morta di parto alla nascita della terza il nuovo libro del critico e storico dell'arte Luca Nannipieri.

'Il destino di un amore' il titolo del volume (Akira, 112 pagine, 15 euro), non un saggio ma un romanzo che racconta anche la storia che sta dietro a uno dei più potenti dipinti del Rinascimento: la Venere di Tiziano. Nella memoria ossessiva della moglie Tiziano inizia a riprodurla in molte delle sue opere: il libro narra così anche la genesi della Venere di Urbino degli Uffizi, primo quadro in cui l'artista rappresenta Cecilia.

Il volume, in uscita oggi, anticipa la grande mostra 'Tiziano e l'immagine della donna', promossa da Skira editore, in collaborazione con Kunst Historisches Museum Wien, adesso a Vienna e attesa a Milano, in Palazzo Reale, dal 21 febbraio al 5 giugno 2022. (ANSA).