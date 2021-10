Massimo Nava racconta Angela Merkel

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - MASSIMO NAVA, ANGELA MERKEL. LA DONNA CHE HA CAMBIATO LA STORIA (Rizzoli, pp.372, 19 euro). Una donna eccezionale, riservatissima nel privato - tanto da essere un enigma per storici e biografi - ma la cui vita pubblica è tra le più documentate al mondo; una leader indiscussa, protagonista assoluta della storia recente d'Europa, spesso indispensabile, talvolta contestata, mai sconfitta. E' un ritratto appassionato e a tutto tondo quello offerto da Massimo Nava nel suo "Angela Merkel", edito da Rizzoli, libro in cui racconta la vita della cancelliera tedesca uscente. Alla guida della Germania per 16 anni - durante i quali ha dovuto far fronte alla crisi dei debiti sovrani, al caos finanziario della Grecia, alle ondate migratorie, così come alla crisi ambientale, al terrorismo internazionale e alla pandemia - è riuscita a tenere insieme in un delicato equilibrio interessi tedeschi e ideali europei, agendo a volte d'impulso davanti a circostanze eccezionali. Con una prosa scorrevole e coinvolgente, Nava delinea la personalità della cancelliera, analizzandone dalla giusta prospettiva l'azione politica e le scelte adottate in questi anni. "Destino e carattere influenzano la storia di ogni individuo. Nel caso dei leader, si sommano alla capacità di andare oltre il quotidiano, di diventare visionari senza essere ingenui", scrive l'autore. (ANSA).