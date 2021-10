'Treccani Accademia', nasce la business school di Treccani

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - E' nata Treccani Accademia, la business school dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana che si distingue per l'approccio sartoriale e per la capacità di trasformare contenuti editoriali in progetti formativi altamente qualificati e qualificanti.

La formazione autorevole e di eccellenza si rivolge a neolaureati, manager e professionisti in diversi settori: gestione d'impresa, arte e beni culturali, sanità, enogastronomia e turismo, economia, diritto e risorse umane. Al sapere certificato, all'autorevolezza dei docenti, alla qualità dei contenuti si aggiunge anche l'integrazione con un network di altissimo livello grazie alle collaborazioni attive con aziende e istituzioni. Dal sapere al saper fare per agevolare l'inserimento (e il successo) nel mondo del lavoro.

Treccani Accademia, nasce a settembre 2021 in seguito all'acquisizione da parte di Treccani del 100% di Giunti Academy School of Management. La società, fondata nel 2019 dalla storica casa editrice fiorentina Giunti Editore, aveva cambiato nome in Giunti e Treccani Academy dopo un primo processo di acquisizione dell'Istituto della Enciclopedia Italiana, che nel 2020 ne aveva già acquistato il 50%.

Treccani, testimonianza dell'identità culturale italiana e dei suoi cambiamenti da quasi 100 anni, sottolinea ulteriormente con Treccani Accademia il proprio ruolo impegnato nella divulgazione della cultura. Un obiettivo già rinnovato con il lancio della piattaforma digitale Treccani Scuola e con l'acquisizione del 51% di Giunti TVP, che oggi si traduce anche in un modo di fare cultura che vuole essere altamente specializzante e orientato alla carriera.

Grazie al ruolo centrale dell'ufficio placement di Treccani Accademia, e prima di Giunti Academy, il 98% degli iscritti ai percorsi formativi ha realizzato la conversione da studente a professionista in seguito allo stage di sei mesi previsto dal piano di studi dei Master full time. (ANSA).