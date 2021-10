Comin e Giansante, Tu puoi cambiare il mondo

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - GIANLUCA COMIN-GIANLUCA GIANSANTE, TU PUOI CAMBIARE IL MONDO. LA REPUTAZIONE PERSONALE: PROMUOVERE IL TALENTO, CONDIVIDERE IL VALORE (MARSILIO, PP. 192, 18 EURO). La Regina Elisabetta II e Tim Cook, Elon Musk e Papa Francesco, e poi Bansky, Bebe Vio e Francesco Totti: sono solo alcuni dei personaggi di cui il libro "Tu puoi cambiare il mondo" di Gianluca Comin e Gianluca Giansante, edito da Marsilio, racconta la storia per affrontare il tema di come sia possibile crearsi una buona reputazione. Concepito come una sorta di manuale, con un "decalogo" per un posizionamento di qualità e una scheda con domande utili a costruire un percorso per raggiungere i propri obiettivi, il volume si propone non solo di aiutare il lettore ad avere successo nel mondo del lavoro, ma soprattutto a sfatare un pregiudizio: la costruzione di un "brand" di qualità non è infatti un mero lavoro di autopromozione, ma rappresenta un'attività che alimenta la propria comunità di riferimento, fornendo elementi utili di conoscenza e condividendo il sapere.

"Abbiamo scritto questo libro per rispondere agli interrogativi di tante donne e uomini che vogliono far conoscere il proprio talento: dei lavoratori che desiderano mettere a disposizione le proprie doti in azienda, degli studenti in cerca di una prima occasione, degli imprenditori che provano a far crescere la propria impresa - affermano Comin e Giansante - ma il volume si rivolge anche agli operatori delle istituzioni, del sociale e del mondo dell'informazione che vogliono far crescere la consapevolezza su temi complessi". (ANSA).