A Elena Ferrante il premio letterario Belle van Zuylen

(ANSA) - ROMA, 23 SET - Elena Ferrante è stata insignita di uno dei più prestigiosi riconoscimenti letterari dei Paesi Bassi, il Premio Belle van Zuylen dell'International Literature Festival, per l'insieme della sua opera. Il premio alla scrittrice misteriosa, autrice bestseller della saga dell'Amica geniale, verrà consegnato ad Ester Hueting in rappresentanza delle Edizioni e/o, il suo editore italiano il 23 settembre alla cerimonia di premiazione al teatro TivoliVredenburg di Utrecht, a partire dalle 20.

Su invito dell'International Literature Festival-Ilfu la Ferrante ha scritto un testo che nel corso della serata sarà letto in nederlandese da Olga Zuiderhoek, in diretta dal teatro TivoliVredenburgin, mentre sul sito ilfu.com sarà possibile seguire le letture in italiano di Anna Bonaiuto e in inglese di Olivia Coleman.

"Dal suo romanzo d'esordio nel 1992, Ferrante ha creato innumerevoli personaggi che illustrano la posizione delle donne nella società italiana del XX secolo. La sua prosa è cristallina e puntuale, con un'intimità modernista che evoca autori come Virginia Woolf ed Elsa Morante. La sua scelta radicale di rimanere anonima, pur identificandosi esplicitamente come donna, è una dichiarazione potente con un sottofondo intrinsecamente femminista. Nei suoi romanzi, Ferrante mostra perché l'invenzione è importante, senza lasciare che venga messa in ombra dalle proprie origini, dalla storia, dalle convinzioni personali o dalle azioni pubbliche. Con questo processo dà voce alle donne di ogni strato della società. La sua narrativa ha una portata vasta: senza i romanzi di Ferrante, non avremmo mai conosciuto così da vicino queste donne" spiega la motivazione della giuria.

Nel corso della serata di premiazione, in cui si apre l'International Literature Festival, oltre alle letture e al concerto dell'Amsterdam Sinfonietta, la giornalista televisiva Simone Weimans modererà un dibattito tra storici ed esperti sull'eredità spirituale di Belle van Zuylen, scrittrice, compositrice e filosofa del Settecento a cui è dedicata la manifestazione.

Negli anni passati il premio è stato assegnato a importanti autrici del panorama letterario mondiale come Margaret Atwood, Chimamanda Ngozi Adichi e Jeanette Winterson. (ANSA).