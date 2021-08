Tric Trac Trio, esce il libro per bambini di Margaret Atwood

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Tre storie stravaganti, tre racconti divertenti di piccoli protagonisti irresistibili che, tra mille avventure e peripezie, giocano con le lettere dell'alfabeto. E' Tric Trac Trio, il libro per bambini di Margaret Atwood (Salani) con le illustrazioni di Dusan Petricic, in uscita il 26 agosto. Un libro da leggere ad alta voce, per giocare con le parole, il loro significato e soprattutto il loro suono per scoprire le meraviglie che la nostra lingua ci riserva.

"Margaret Atwood, la più raffinata scrittrice canadese contemporanea, dedica ai lettori più piccoli tre buffi, deliziosi racconti, dove a descrivere le paradossali peripezie dei protagonisti è il gioco linguistico delle iniziali che rispettano rigorosamente le regole con rocamboleschi risultati", ha detto del libro Bianca Pitzorno. La scrittrice del Racconto dell'Ancella ( da cui è stata tratta The Handmaid's Tale, la serie tv premiata con 9 Emmy e due Golden Globe) aveva già scritto libri per bambini e ora arriva Tric Trac Trio con i suoi protagonisti. "Ecco per prima Marbella, una magra monella con malinconici occhi marroni: quand'era una minuscola marmocchia un mulinante e micidiale vento di maestrale aveva menato mille miglia lontano i suoi magnanimi e meritevoli genitori, la mamma modista e il mite papà macellaio. Poi viene Bob, che da bebè fu abbandonato in una borsa di bambù fuori da un Salone di Bellezza, ma che poi si imbatte nella derelitta Dorinda, una donzella deliziosa, con dozzine di efelidi e una simpatia disarmante. Segue a ruota il rude Ramiro, un ragazzino dalla zazzera rossa che risiedeva con i suoi rivoltanti cugini, Ron, Rollo e Ruby, prima di compiere una rocambolesca fuga con il suo amico Ralf…". (ANSA).